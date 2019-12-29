طالباني : زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى السليمانية أمر طبيعي

المستقلة … كشفت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، عن سبب زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى السليمانية بعد ما لوح بالاستقالة الخميس الماضي، فيما بينت ان السليمانية ليست دولة اجنبية.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن طالباني قوله ان “زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى السليمانية أمر طبيعي”، مبينة ان “زيارته تتعلق بنتائج الانتخابات الأخيرة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي بقي بلا أمين عام بعد رحيل مؤسسه وزعيمه التاريخي جلال طالباني”.

واضافت طالباني ان “هذه الزيارة هي لأغراض متابعة واستكمال نتائج انتخابات الحزب، ولا علاقة له بأي مسألة أخرى”، مشيرة الى ان “السليمانية هي مدينة عراقية وليست دولة أجنبية”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، أعلن الخميس الماضي، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني، قبل أن يغادر إلى مدينة السليمانية.