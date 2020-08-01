طاقم حكام أردني يدير مباريات أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام دولي أردني، للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، والتي ستحضنها قطر خلال الفترة من 14 ايلول وحتى 3 تشرين الأول المقبلين.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي على الحكام أدهم مخادمة، أحمد فيصل، أحمد مؤنس ومحمد البكار، للمشاركة في إدارة مباريات دور المجموعات، والدور قبل النهائي من البطولة والتي توقفت منافساتها منذ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتقرر إقامتها بنظام التجمع في قطر.

على صعيد متصل، اختار الاتحاد الآسيوي المحاضر ومقيم الحكام إسماعيل الحافي، للإشراف على حكام المباريات خلال البطولة القارية، فيما أسند للمراقب الإداري طلال السويلميين مهمة المشاركة في مراقبة المنافسات.

وحسب تعليمات البطولة، ستقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري كما هو مقرر لها دون تغيير، على أن تقام الأدوار التالية بداية من دور الـ16 من مباراة واحدة وبنظام خروج المغلوب، كما ستقام المباراة النهائية من جولة واحدة أيضا.