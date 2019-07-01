طاقة ميسان تبحث زيادة الانتاج مع بتروجاينا للوصول الى الذروة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بحث رئيس لجنة الطاقة للنفط والغاز في مجلس محافظة ميسان راهي البزوني وكاظم حامي عند اجتماعهما في حقل الحلفاية النفطي مع إدارة شركة بتروجاينا الصينية زيادة الإنتاج النفطي.

وقال بيان عن مكتب البزوني ان لجنة الطاقة في مجلس ميسان ناقشت كميات الإنتاج للوصول الى ذروة الإنتاج ومناقشة عدة أمور مهمة على صعيد زيادة الانتاج النفطي مع ادارة شركة بتروجاينا الصينية ومدير الهياة التنسيقية لحقل الحلفاية المهندس سالم رحيم

واشار الى مناقشة أسباب الحياد الذي حصل على الجدول الزمني لبلوغ كميات الإنتاج كإنتاج الذروة البالغ 400000الف برميل يوميا بعد تعديل عقد الحلفاية

واضاف كان من المقرر ان نصل الى هذه الكمية من الإنتاج الا انه بسبب الأزمة المالية السابقة أدت الى تأخير تطبيق خطة الإنتاج وحذف العديد من المشاريع المهمة والإبقاء على انتاج 255000 الف برميل يوميا في الفترة السابقة

ونوه الى انه بعد انفراج الأزمة تمت المباشرة بالمشاريع المطلوب إنجازها من اجل الوصول الى هذا المعدل اليومي

واضاف كما تم مناقشة الوضع الامني لحقل الحلفاية وضرورة تفعيل الشكاوى التي تتقدم بها شركة بتروجاينا الى نفط ميسان مع السلطات المحلية.

ونوه الى مناقشة وضع العمالة العراقية سواء مع بتروجاينا الأم او مع الشركات الثانوية، داعيا إلى وجوب الالتزام بقانون العمل العراقي وضمان حقوق العاملين العراقيين وتحسين وضعهم

وذكر البيان ان الطرفين ناقشا الشكاوى بحق الشركتين (شركة النجوم المطورة) التي تدير الموارد البشرية لدايتجن الصينية و(شركة قمة المعرفة) التي تدير الموارد البشرية في شركة انتن اويل حيث تم عقد اجتماع مشترك مع ادارة شركة Anton oil من اجل اعادة العمال العراقيين الذين تم ابعادهم من الشركة المذكورة

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية خدمة لمنطقة العقد قضاء الكحلاء وناحية بني هاشم ومنطقة المعيل وضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط تنفيد العقود لسنة ٢٠١٤

ونقل البيان عن البزوني تعهدالقيام بزيارات متكررة في الوقت المقبل لمختلف المواقع النفطية من اجل تحسين الظروف للعمالة العراقية