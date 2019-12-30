طاقة الروح

المستقلة – القاهرةً – بقلم دكتور محمد سعيد

منذ قرن مضى تمكن العالم الأمريكي “فينيس كويمبي” من تأسيس الطب النفسي الجسدي، وكان أول محلل نفسي وعقلي يعالج آلام المرضى وأوجاعهم من خلال إقناعهم بأن مرضهم يعود إلى اعتقاد زائف ومخاوف لا أساس لها، وتفكير سلبي يسكن العقل الباطن. ومن بين المخطوطات التي تركها “كويمبي” ما يشير إلى أنه نجح في علاج سيدة طريحة الفراش، تعاني من شيخوخة منهكة، وعندما بدأ علاجها وجد أن معاناتها تعود لأسباب نفسية تركت بصمتها على جسدها، وأن ضعف إرادتها جعلها تعجز عن الوقوف والحركة. ولقد بدأ “كويمبي” علاجه بتلقينها بعض المبادئ المتعلقة بقوة الإرادة ودورها في عملية الشفاء، كما أكد لها أن مخاوفها تؤثر سلباً على حالتها الذهنية وعلى تفكيرها، وأن جسدها قادر على التعافي بقليل من الإيمان والإرادة. وخلال أيام قلائل غيرت السيدة نمط تفكيرها وقناعاتها ومعتقدها في نفسها؛ فانصاع لها عقلها الباطن الذي أدركت أنه يدير جسدها، وتماثلت للشفاء واستطاعت الوقوف والحركة، بعد أن كانت أشبه بالموتى، وفي ترقب لمفارقة الحياة.

إن أساس الشفاء وفقاً لطريقة “كويمبي” تستحق التأمل الطويل، حيث إن التعافي من المرض يعود إلى تغيير الاعتقاد، مع إدراك تام بأن المرض ظِلُّ العقل الذي تسيطر عليه أفكار سلبية، وعلى المريض أن يحشد كل عوامل القوة الداعمة للشفاء؛ حيث إنها تولد موجات معنوية إيجابية تسلط على أماكن المرض فتعيدها إلى طبيعتها وما كانت عليه.

ولعل التأمل الواعي في قدرة الله على التغلب على أي داء يصيب الإنسان يولد طاقة روحية من السلام والسكينة النفسية التي تحقق الشفاء العاجل لكل أشكال الأدواء، وهي طريقة لا يعرفها إلا من جربها من الواثقين في قدرة الخالق، من الذين تشبعوا بالإيمان بأفكارهم الإيجابية القادرة على فعل المعجزات.

ومن العبارات التي تفيد في هذا السياق: “اطلب، وسوف تحصل على ما تطلبه، ابحث وسوف تجد ما تبحث عنه، اطرق الأبواب، وسوف تفتح لك”. والعبارات السابقة رغم بساطتها تؤكد بجلاء أن الإنسان يحصل على ما يريد شريطة أن يحزم العقل والقلب معاً لتحقيق الاستجابة.

وتفسير ذلك أن العقل الباطن عندما يثق في تحقيق ما يريده ينتقل من الفكرة إلى التنفيذ، وفي غياب الثقة فإن العقل لا يتحرك صوب شيء؛ فحيث تغيب الرؤية يغيب الهدف المراد، ولذا يجب تحديد ما نريد بشكل واضح حتى تنجلي الرؤية وتتحدد معالم الطريق.

هذا التأمل الصادق يلزم العقل الواعي للاستجابة لمرادات العقل الباطن ومعتقداته، هذا العقل الذي يملك أبعاداً لا تعرف نهاية، ولا تحدها حدود.