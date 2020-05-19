طارق حرب : لايوجد خلل دستوري في حال عدم اتمام الكابينة الوزارية

المستقلة .. اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ، ان عدم اتمام الكابينة الوزارية لا يوجد فيه اي خلل دستوري ، مؤكدا ان “اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ .

وقال في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “ﻋﺪم اﺗﻤﺎم رئيس الوزراء مصطفى اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اي ﺧﻠﻞ دﺳﺘﻮر”، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن “اﻟﺨﻠﻞ إداري”.

وأوﺿﺢ ﺣﺮب، ان “اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ وﻻ ﺧﻼف ان ﺗﻤﻀﻲ ﻫﺬه اﻟﻮزارات ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ”، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان “ﺧﻠﻼ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﻮزارات ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ اذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ وزﻳﺮ وﻟﻜﻦ المسألة ادارﻳﺔ وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري”.