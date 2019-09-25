طائرة مسيّرة تهرّب مخدرات والهواتف داخل سجن في أمريكا

(المستقلة).. اذا كانت الطائرات المسيرة قد اقترنت بأذهاننا بالعمليات العسكرية التي شهدتها منطقتنا مؤخرا ، فأن عصابة أمريكية وجدت فيها استخدام آخر يمكن ان يلبي طلبات افرادها داخل السجن.

هذه الفكرة الجهنمية تفتقت عنها “عبقرية” إحدى عصابات التهريب في ولاية أوهايو الأمريكية. أرادت إرسال حمولتها باستعمال الطائرة المسيّرة فوق سجن كوياهوغا شمال شرق الولاية.

ورصدت كاميرا المراقبة أحد المساجين أثناء محاولته التقاط شيء ما سقط أمامه لكنه لم يفلح في البداية في الظفر بالصيد الثمين، فقام بعدها بالتقاطه من الأرض قبل أن يتوارى عن الأنظار بحسب الشريط الذي أفرجت عنه الشرطة.

لكن سلطات السجن أجهضت فرحة المرسِل والمستقبِل فكُشف المستور.. إذ تبيّن بعد ذلك أن الطرد كان يحوي أوراق مخدرات (ماريخوانا) وهاتفا محمولا.

وفتح المسؤولون تحقيقا في الحادثة وأُحيلت القضية إلى مكتب النائب العام.

اللافت أن العصابة بفعلتها تلك، خطت خطوة تسبق حتى شركة أمازون نفسها. فعملاق التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني كان أعلن قبل أشهر أنه سيستعمل الطائرات المسيّرة في إيصال منتجاته لزبائنه لكن بعيدا عن السجون وأسوارها.

المصدر: يورونيوز