طائرة اسرائيلية مسيرة تستهدف سيارة تابعة لحزب الله اللبناني

(المستقلة).. استهدفت طائرة اسرائيلية من دون طيار سيارة من نوع جيب شيروكي بداخلها عناصر من حزب الله اللبناني عند جديدة يابوس القريبة من نقطة الحدود السورية – اللبنانية في منطقة المصنع.

وذكرت المعلومات، إن طائرة إسرائيلية مسيّرة لاحقت السيارة المستهدفة من منطقة وادي القرن إلى نقطة جديدة يابوس، ليتم استهدافها بصاروخ لم يصبها، على مقربة من حلويات الحيدري، فحادت عن طريقها وتوقفت ليفر من بداخلها باتجاه الحيدري، قبل أن يتم استهدافها بصاروخ ثان، ما حال دون وقوع اصابات. ويأتي هذا الاعتداء بعد يومين متتاليين من التحليق المكثف للطيران الحربي الاسرائيلي والمسيّرات الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت.