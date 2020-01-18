طائرات رئاسية للبيع في اليانصيب

(المستقلة)..تنظر حكومة المكسيك في إمكانية تنظيم يانصيب، تكون الجائزة الكبرى فيه، الطائرة الرئاسية من طراز Boeing 787-8 Dreamliner.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحافي: “خلال اليانصيب، سيتم إصدار 6 ملايين بطاقة بقيمة 500 بيزو (حوالي 27 دولارا) لكل منها، والمبلغ الإجمالي سيصل إلى 3 مليارات بيزو (حوالي 160 مليون دولار)”.

وذكر الرئيس المكسيكي أن “السلطات ستمنح الفائز إمكانية الصيانة الفنية للطائرة على نفقة الدولة خلال عام أو حتى عامين”.

المصدر: روسيا اليوم