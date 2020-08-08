طائرات تركية تقصف مناطق في شمالي السليمانية وتلحق أضرارا مادية

(المستقلة)… شنت طائرات حربية تركية، غارات على مناطق في قضاء ماوت شمالي السليمانية تحت ذريعة إستهداف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام الكردية المحلية عن شهود عيان من ناحية كابيلون التابعة لقضاء ماوت،قولهم إن طائرات حربية تركية قصفت مشارف قرية قاميشيان، لكبح جماح مسلحي حزب العمال الكردستاني، مضيفة أن القصف أسفر عن إحراق حقول زراعية وانقطاع الكهرباء.

جدير بالإشارة إلى أن الطائرات التركية أغارت على مناطق في شمالي السليمانية ثلاث مرات خلال هذا الشهر بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض للسلطات التركية.(النهاية)