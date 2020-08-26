المستقلة..أعلنت خلية الإعلام الأمني، قيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية مجدداً وقصف مناطق في العمق العراقي الأمر الذي أوقع ضحايا بين المدنيين.

وذكرت الخلية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، “ان طائرات مسيرة تركية خرقت الأجواء العراقية واستهدفت مساء المس الثلاثاء في تمام الساعة السابعة، عجلة نوع بيك آب دبل قمارة في قرية ( بهرافا) التابعة لمجمع خانصور في ناحية الشمال بقضاء سنجار، مما ادى الى استشهاد مدنيين اثنين فيما نجا سائقهما”.

وتابع البيان أنه “وفي الوقت ذاته استهداف موقع في قرية ( بارة) التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار، فيما لم تعرف إعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث لاخلاء الشهداء والجرحى، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.