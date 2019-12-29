طائرات امريكية تقصف مقر تابع للحشد الشعبي في الانبار وتدمره بالكامل

قصف امريكي لقاعدة كتائب حزب الله في القائم

(المستقلة).. تعرض مقر تابع لكتائب حزب الله في منطقة القائم غربي الانبار،اليوم الاحد، الى قصف جوي ما ادى الى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة ان مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية-السورية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار تعرض في الساعة السابعة مساء اليوم الى ثلاث ضربات جوية امريكية .

واشار البيان الى ان الضربات ادت الى ” استشهاد اربعة مقاتلين احدهم معاون امر اللواء واصابة 30 مقاتلا من منتسبي اللواء كاخبار اولي”

وذكر الناطق باسم عصائب اهل الحق جواد الطليباوي ان عشرات القتلى والجرحى سقطوا نتيجة القصف الذي استهدف اللواء 45 حشد شعبي في الانبار.

وقال الطلباوي ان الهجوم “المجهول” استهدف مخازن تضم صواريخ متنوعة داخل مقر حزب الله في القائم دون توضيح المزيد من التفاصيل.

بالمقابل نقلت وكالة رويترز الاخبارية عن مسؤلين امريكيين قولهم ان الجيش الامريكي نفذ “ضربات دفاعية” في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله.

وقال بيان للجيش الأمريكي إن الضربات الأميركية في العراق وسوريا، استهدفت 5 منشآت لكتائب حزب الله، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

من جانبه اشار وزير الدفاع الامريكي الى ان الضربات الموجهة الى مقار حزب الله تأتي ردا على مهاجمة قاعدة K1 الامريكية في كركوك قبل يومين واتهم كتائب حزب الله بذلك.

وتشير المصادر الى ان الضربات تمت باستخدام طائرات مسيرة، فيما تشير المعلومات الى تدمير معسكر القائم بالكامل .