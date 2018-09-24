(المستقلة)…أعلنت وزارة التربية، الاثنين،عن وضع ضوابط جديدة لنقل الهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات في عدد من المحافظات.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ، نسخة منه، إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي حددت مجموعة من التعليمات لنقل الهيئات التعليمية والتدريسية التابعة لمديريات التربية في نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك”.

وأضاف بيان الوزارة ان “من بين المحددات والضوابط الجديدة لطلب النقل بين المديريات اعلاه هو الزواج بعد الاحداث او انتقال عمل الزوج بدائرة رسمية او من لديه طلاب في الكليات في المحافظة المراد النقل اليها او حدوث حالة طلاق” .

وأشار البيان الى ان “الوزارة تلقت الكثير من الطلبات التي تبغي النقل من مديرية الى اخرى”.