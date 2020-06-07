ضوء اخضر من الكاظمي بتغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة النجف

ضوء اخضر من الكاظمي بتغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة النجف
المستقلة …ككشف محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، عن توجه لتغيير بعض مدراء دوائر المحافظة بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الياسري في تصريح صحفي تابعته المستقلة , “سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وخصوصاً من مضى على تسنهم المنصب أكثر من أربعة سنوات فضلاً عمن لديهم ضعف بالأداء والعمل”.
وأضاف، “حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم أمس في العاصمة بغداد ونقلنا له رغبة الجماهير، والمتظاهرين من أبناء النجف الكرام بتغيير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من صلاحية رئاسة الحكومة الاتحادية بعد حل مجالس المحافظات”.
وأضاف الياسري، “الأسبوع القادم سيتم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة، ويأتي هذا انسجاما مع رغبة المتظاهرين”، مؤكداً أن “قنوات وأبواب الحوار مستمرة مع أصوات النجفيين لتحقيق مطالبهم”.
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