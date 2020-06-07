ضوء اخضر من الكاظمي بتغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة النجف

المستقلة …ككشف محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، عن توجه لتغيير بعض مدراء دوائر المحافظة بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الياسري في تصريح صحفي تابعته المستقلة , “سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وخصوصاً من مضى على تسنهم المنصب أكثر من أربعة سنوات فضلاً عمن لديهم ضعف بالأداء والعمل”.

وأضاف، “حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم أمس في العاصمة بغداد ونقلنا له رغبة الجماهير، والمتظاهرين من أبناء النجف الكرام بتغيير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من صلاحية رئاسة الحكومة الاتحادية بعد حل مجالس المحافظات”.

وأضاف الياسري، “الأسبوع القادم سيتم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة، ويأتي هذا انسجاما مع رغبة المتظاهرين”، مؤكداً أن “قنوات وأبواب الحوار مستمرة مع أصوات النجفيين لتحقيق مطالبهم”.