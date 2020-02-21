ضربة موجعة.. ليفربول يكشف مدة غياب هندرسون

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط جوردان هندرسون، ومدة غيابه المتوقعة.

ونشر ليفربول بيانا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت قال فيه إن هندرسون سيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع، بسبب الإصابة التي يعاني منها في أوتار الركبة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز إن هندرسون سيبتعد عن الملاعب لفترة 3 أسابيع، مشيرا إلى أنه محظوظ لأن الإصابة ليست خطيرة.

وكان هندرسون قد تعرض للإصابة الثلاثاء الماضي في الخسارة 0-1 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا يتأكد غياب قائد ليفربول عن مباريات الفريق أمام وست هام وواتفورد وتشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي، وأمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن هندرسون (29 عاما) شارك في 34 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5.