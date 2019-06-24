ضربة امنية قوية لمهربي المواد المخدرة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

(فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة ..إحباط محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه)

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة ، من خلال إحكام وتشديد الرقابة على كافة المنافذ.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانى .. بإعتزام أحد الأشخاص”يحمل جنسية إحدى الدول العربية” بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحرى ، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن “مستخلص جمركى – مقيم بالدقهلية”.. أسفرت أعمالها عن ضبط (19,775,000 – تسعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين..وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (200,000,000 – مائتان مليون جنيه).

 بتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن مالك الرسالة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية – مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة) ، وأنه قام بإستئجار البطاقة الإستيرادية من صاحب مصنع الأقمشة حتى يتمكن من إدخال الشحنة إلى البلاد ، وقد أمكن ضبطه.

 بإستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهم المضبوط .. أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابى القائم على جلب وتهريب شحنة الأقراص المخدرة ، وأمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم “4أشخاص”:-

1. “زعيم التشكيل” – صاحب مصنع للغزل والنسيج بإحدى الدول العريبة ويحمل جنسية ذات الدولة – متواجد خارج البلاد.

2. مستخلص جمركى – مواليد 1980 – مقيم بمحافظة الدقهلية.

3. مالك الرسالة “المتهم المضبوط” – يحمل جنسية إحدى الدول العربية – مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

4. شخص يحمل جنسية إحدى الدول العريبة – مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

 حيث أكدت التحريات قيام زعيم التشكيل بإعداد وإخفاء المواد المخدرة داخل شحنات مشروعة ، وشحنها بالحاويات بينما يقوم الثانى بإنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة الخاصة بإستلام الحاويات “دون علمه بما تحتويه” ، ويقوم الثالث بإستلام الشحنة عقب إنتهاء إجراءات خروجها من الميناء وتسليمها للرابع الذى يتولى تخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) أمكن إستهداف وضبط المتهم الرابع مستقلاً سيارة ملاكى أسفل سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبحوزته (5000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 85,000 ألف جنيه مصرى – 15.428 ألف عملة أجنبية مختلفة – هاتف محمول)

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