ضربات جوية عراقية ضد مواقع داعش في سورية

(المستقلة).. اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن قيام طائرات القوة الجوية العراقية بتنفيذ ضربات على مواقع داعش في المناطق السورية المتاخمة للعراق.

وقال المكتب في بيان تلقت ( المستقلة) نسخة منه “بناءً على اوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم الخميس ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الارهابية في سوريا من جهة حدود العراق”.

واشار البيان الى “ان تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الاراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الاراضي العراقية ، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الارهاب والقضاء عليه”.

وأكد “ان قواتنا و مقاتلينا الابطال ومن خلال ملاحقتهم للعصابات الارهابية انقذوا الكثير من الأرواح و احبطوا خطط داعش وذلك بتفكيك آلة موتهم الإرهابية وان هذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة بعد ان قضينا عليها عسكريا في العراق”.