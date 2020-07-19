ضخ 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن دول مجموعة العشرين، اتخذت تدابير لمعالجة آثار جائحة كورونا، حيث أقرت 21 مليار دولار أميركي لسد الفجوة في قطاع الرعاية الصحية عالمياً.

وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي افتراضي، عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، اليوم السبت، إلى أنه تم الاتفاق على ضخ 10 تريليونات دولار أميركي لدعم الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين، اتفقت على تقليص خدمة الدين وإعفاء الدول الأشد فقراً منها بقيمة تقدر حوالي 14 مليار دولار أميركي، وأن صندوق النقد الدولي وافق على 77 طلباً للمساعدة بـ 80 مليار دولار.

وأكد أن دول مجموعة العشرين لن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار جائحة كورونا، منوهاً إلى أن المجموعة قدمت تقريراً كاملاً حول مستجدات التزاماتها تجاه الجائحة، وتدرس تمديد العمل بتجميد مستحقات الدول الفقيرة.