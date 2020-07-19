ضبط 825 حبة مخدرة و405 غرام مادة الكريستال في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، مساء الاحد ، عن تمكن القوات الامنية من اعتقال شخصين أحدهم من خارج المحافظة يقومان بالمتاجرة بالمخدرات ، وضبط بحوزتهم 825 حبة مخدرة وقرابة نصف كيلوا غرام من مادة الكريستال .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء تمكن من اعتقال المتهم الاول من خارج المحافظة ،وضبط بحوزته 852 حبة مخدرة نوع ( صفر 1 ) ، أثناء كمين أمني محكم “.

وأضاف إن “المعتقل الثاني ضبط بحوزته 405 غرام من مادة الكريستال مع ميزان إلكتروني، وصادر بحقه أمر قبض قضائي “.

وأشار المصدر الى إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.