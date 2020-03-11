ضبط 6 غرامات مادة الكريستال  وحبوب مخدرة  في كربلاء

(المستقلة )/علي النصر الله/ .. أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم وفق مادة 28 مخدرات بعد ضبط 6 غرامات مادة الكريستال و15 حبة مخدرة في عجلته الشخصية في احدى نقاط التفتيش ( السيطرات ) الخارجية “.

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز الشؤون الداخلية والامن في احدى نقاط التفتيش الخارجية تمكنت من اعتقال متهم بعد تفتيش عجلته الشخصية ، وضبط بحوزته 6 غرامات مادة الكريستال و15 حبة مخدرة “.

وأوضح المصدر إن “عملية الاعتقال استندت لتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء الحقوقي حسين عبد فزيع الغنامي ، وبأشراف مباشر من مدير الشؤون الداخلية في كربلاء العميد خضير الصافي “.

وأضاف إن “المعتقل والمضبوطات احيلا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه “.