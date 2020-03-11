ضبط 6 غرامات مادة الكريستال  وحبوب مخدرة  في كربلاء

(المستقلة )/علي النصر الله/ .. أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم وفق مادة 28 مخدرات بعد ضبط 6 غرامات مادة الكريستال و15 حبة مخدرة  في عجلته الشخصية في احدى نقاط التفتيش  ( السيطرات ) الخارجية “.

وقال  مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز الشؤون الداخلية والامن في احدى نقاط التفتيش الخارجية تمكنت من اعتقال متهم  بعد تفتيش عجلته الشخصية ، وضبط بحوزته 6 غرامات مادة الكريستال و15 حبة مخدرة “.

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وأوضح  المصدر إن “عملية الاعتقال استندت لتوجيهات  مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء الحقوقي حسين عبد فزيع  الغنامي ،  وبأشراف مباشر من مدير الشؤون  الداخلية في كربلاء العميد خضير الصافي “.

وأضاف إن “المعتقل والمضبوطات  احيلا  الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه  “.

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