ضبط مواد مخدرة في منفذ الشلامجة

(المستقلة)..أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تمكن مركز كمرك الشلامجة،اليوم الثلاثاء ١٠ / ٤ / ٢٠١٨ ، وبالتعاون مع شرطة الكمارك ومفرزة مكافحة المخدرات بضبط مسافر يحمل جواز سفر ايراني وبحوزته مواد مخدرة.

وقال بيان عن الكمارك ان المخدرات من نوع هيروين كانت مخفية تحت ملابس المسافر الداخلية، مبينا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

واشار البيان الى ان هذه العملية تأتي ضمن حملة منظمة وصارمة يقوم بها موظفو الهيئة العامة للكمارك وبالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى للحيلولة من دخول كل انواع التهريب والغش التجاري في جميع المنافذ الحدودية الى البلاد حفاظا على سلامة المجتمع العراقي .