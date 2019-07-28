ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن ضبط مواد غذائية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك البشري .

وقال مصدر أمني لـــ ( المستقلة ) ، إن “احدى مفارز دوريات شرطة النجدة والمرابطة في منطقة حي العسكري غربي المدينة تمكنت من ضبط عجلة نوع براد تحمل مواد غذائية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك البشري، واعتقلت صاحب العجلة”.

وأضاف إن “عملية الاعتقال جاءت بعد الشك الحاصل في سائق العجلة عندما كان يبيع بإسعار منخفضة جداً حيث بعد فحص المواد الغذائية من قبل الدورية تبين انها تالفة ومنتهية الصلاحية بالكامل”، مبينا إن “المعتقل تم تسليمه الى مكافحة الجريمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه “.