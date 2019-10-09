ضبط مكاتب استنساخ ومخولي مصارف أهلية لحيازتهم صكوك مخالفة للبنك المركزي

( المستقلة ) / علي النصر الله/ … اعلنت دائرة التحقيقات في الهياة العامة للنزاهة ، عن تمكن مكتب تحقيق محافظة كربلاء من ضبط مكاتب استنساخ ومخولي مصارف أهلية في المحافظة لحيازتهم صكوكا بشكل مخالف للقانون وتعليمات البنك المركزي ، وأكدت اعتقال 10 متهمين يعملون في تلك المكاتب .

وقالت الهيأة في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم ، إن “فريق مكتب تحقيق كربلاء تمكن من ضبط أصحاب مكاتب استنساخ ومخولي مصارف أهلية في المحافظة لحيازتهم صكوكا بشكل مخالف للقانون وتعليمات البنك المركزي”.

وأشار البيان إلى أن الفريق، الذي انتقل إلى (7) من مكاتب الاستنساخ الواقعة قرب مديرية الجوازات، قامت بضبط (10) متهمين يعملون في تلك المكاتب، بينهم مخولون لمصرفين أهليين، وفقا لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.

وأكدت الدائرة في البيان “ضبط (250) صكا غير مصروفٍ بحوزة المتهمين، إضافة إلى (376) كعبا و(7) صكوك بطالة، بشكل مخالف للقانون والتعليمات الصادرة عن دائرة مراقبة المصارف في البنك المركزي العراقي “.

وبينت الدائرة في البيان تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، الذي قرر إخلاء سبيل المتهمين بكفالة “.