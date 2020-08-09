ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة بتلعفر وكدس للعتاد في كركوك

(المستقلة)… ضبطت وكالة الاستخبارات معملا لتصنيع العبوات الناسفة في تلعفر وكدسا للعتاد في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان لها وتلقته (المستقلة).. اليوم ” انه بعملية استخباراتية دقيقة وبعد ورود معلومات من أحد المتعاونين من المواطنين، ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية معملا لتصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة بقضاء تلعفر وهو عبارة عن دار سكني متروك وجد بداخله (١٥٠) قنبرة هاون مختلفة الأنواع.

وأضاف فضلاً عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في خط اللاين ضمن محافظة كركوك، احتوى بداخله على ١٨ عبوة قمعية و ٩ صواريخ كاتيوشا وقمبرتي مدفعية عيار ٥٥ملم ، مشيرة الى انه تم رفع قنابر الهاون وإتلاف كدس العتاد تحت السيطرة دون حادث يذكر”. (النهاية)