ضبط معاملات قروض “بدون ضمانات” بمصرف حكومي

المستقلة …أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ضبط أصل معاملات منح قروض وهمية بدون ضمانات في أحد المصارف الحكومية في محافظة بابل.

دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت أنَّ فريق عملٍ من محققي شعبة الضبط والتحري في مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى أحد فروع المصرف الحكومي في مدينة الحلة، وتمكَّن من ضبط أصل معاملات تم ترويجها؛ لغرض منح قروض وهمية بدون ضمانات، مبينة أن التحقيقات الأولية كشفت أن المصرف لم يستحصل مبلغ (1,334,209,035) مليار دينار.

وأضافت الدائرة إن المصرف لم يبذل العناية الكافية لاستحصال المبلغ المذكور؛ نتيجة الفوضى التي صاحبت عملية منح القروض من قبل بعض الموظفين المسؤولين عن منحها، فضلاً عن أن بعض المقترضين هم من ذوي مسؤولة شعبة القروض في المصرف.

وبينت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه على السيد قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.