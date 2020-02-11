ضبط مسافرة عراقية الجنسية بجواز إيراني بحوزتها حبوب الميتادون المخدرة

(المستقلة)..اعلنت هيأة المنافذ الحدودية/منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط عن ضبط مسافرة عراقية الجنسية ،تحمل الجواز الإيراني بحوزتها حبوب الميتادون المخدرة (295حبة) .

وقال بيان عن الهيأة أن عملية الضبط تمت من قبل مفتشات المنفذ وبالتعاون مع مفرزة مكافحة مخدرات المنفذ ومكتب الأمن الوطني .

واشار الى احالة المسفرة وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.