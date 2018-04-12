ضبط مركب إيرانية تحمل هيروين ب ١٠ مليارات جنيه

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، امس الأربعاء، دخول أكبر كمية من الهيروين المخدر عبر مياه البحر الأحمر “سفاجا” بلغت طنا و200 كيلو، بقيمة 10 مليارات جنيه، من خلال مركب إيرانية الجنسية. وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة العقيد مروان العيسوى، بقيام مجموعة من المهربين بجلب كمية كبيرة من الهيروين عبر مياه البحر الأحمر، تم عرض المعلومات على اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء زكرياظض الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأمرا بإعداد الأكمنة اللازمة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين .وعقب إعداد الأكمنة اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تم تشكيل فريق من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء ماجد السمرى وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعميد وائل الزهار وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعميد إيهاب خالد فتح الباب و المقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر والرائد حسين والرائد علاء حجاج والرائد حازم الشيخ وبالتنسيق مع القوات البحرية.

وتمكن ضباط الإدارة العامة من ضبط مركب إيرانية على بعد 40 ميلا بحريا داخل المياه الإقليمية المصرية، تقل طنا و200 كيلو هروين تقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه، وعلى متنها 5 أشخاص باكستانيى الجنسية تم ضبطهم جميعا والكمية المهربة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات .وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمياشرة التحقيقات