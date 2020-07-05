ضبط مخازن طحين مخالفة للشروط الصحية في سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن ضبط مخازن لمادة الطحين مخالفة للشروط الصحية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في قطاع سوق الشيوخ للرعاية الاولية ، نفذت حملة رقابية مشتركة مع استخبارات سوق الشيوخ ، والامن الوطني ، ومكافحة الجريمة المنظمة ، على المحال التجارية ومخازن المواد الغذائية والمطاعم ، سفرت عن ضبط مخازن طحين غير حاصلة على اجازة صحية ، ومخالفة للشروط الصحية “.

واشار الى ” ضبط اكياس تستخدم للغش الصناعي تحمل علامات تجارية معروفة معدة للتعبئة بانواع رز رديئة تباع باسعار عالية “.

ولفت الى ” غلق المخازن واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين “.