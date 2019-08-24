ضبط  قنابل يدوية ومواد مخدرة في سيارة واعتقال صاحبها جنوبي كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/.. أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم السبت ، عن ضبط قنابل يدوية ومخدرات في سيارة مدنية واعتقال صاحبها جنوبي المدينة .

وقال مصدر أمني لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز دوريات النجدة تمكنت من اعتقال مواطن يستقل سيارة مدنية وضبط بحوزته قنابل يدوية وأسلحة جارحة ومادة يشك انها من أنواع المخدرات “.مبينا إن “عملية الاعتقال استندت الى معلومات امنية “.

على صعيد منفصل اشار المصدر الى تمكن مفارز دوريات النجدة وبالتعاون مع مفرزة امنية تابعة لمديرية الاستخبارات من “اعتقال ثلاث سراق يستقلون دراجة نارية قاموا بسرقة حقيبة نسائية لمواطنة بالجرم المشهود وإعادة المسرقات الى المواطنة “.

وأضاف المصدر إن “القوات الأمنية تمكنت من اعتقال العديد من المخالفين لشروط الإقامة ومن جنسيات أجنبية في كربلاء حسب توجيهات وزير الداخلية “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.