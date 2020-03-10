ضبط قطع أثرية ثمينة بحوزة تاجر يروم بيعها

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية اقوال ثلاثة متهمين حازوا على قطع أثرية وفقاً لأحكام المادة 44/ الشق الاول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002″.

أحد المتهمين تولد 1958 من سكنة منطقة المشتل في محافظة بغداد، القي القبض عليه من قبل القوات الامنية بالقرب من محل سكناه بعد اشراف مباشر من قبل القاضي المختص.

وتحدث المتهم عن تفاصيل القضية قائلا: “قبل أكثر من عام على الحادثة فاتحني أحد اصدقائي بوجود لوحة فنية للرسام العالمي (بيكاسو) بحوزة أحد معارفه ويروم بيعها، وحين توجهت اليه وشاهدت اللوحة لم يحصل اتفاق على شرائها منه”.

ويضيف المتهم أنه “قبل شهر اتصل بي الشخص نفسه مخبراً إياي بوجود قطع اثرية في محافظة واسط بحوزة احد الاشخاص، حيث يروم بيعها وطلب ايجاد مشترٍ لها، وهي عبارة عن تمثال ابيض اللون على شكل امرأة تجلس متكئة على جدار أبيض حافية القدمين مع سوار دائري الشكل مرسوم عليه نقوش ورسوم ، كما يوجد نقش لراس رجل بين رأسيهما ونقش لوردة بينها من جهة الخلف برونزي اللون تقريبا، فضلا عن تمثال لامرأة ورأس قطة تقف بصورة معتدلة ويدها اليسرى على خاصرتها مقطوعة الكف الايمن وتوجد على رقبتها قطعة على شكل ورقة شجرة متجهة للاعلى، اضافة الى تمثالين آخرين”.

وتابع المتهم “بعد الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالقطع الاثرية اتصلت بالمتهم (ل . س) واخبرته بوجود قطع اثرية وتم التعرف عليها بعد ارسال الصور لكل قطعة، ليتم الموافقة على كافة التفاصيل مع تحديد سعر كل قطعة والتي وصل الى 40 الف دولار امريكي”، مبينا أن “المتهم ( ل . س) بدوره اتفق على بيع تلك الاثار الى شخصين من محافظة السليمانية في حال وصولها الى مدينة بغداد”.

وأشار إلى أن “الاتفاق يقضي بجلب القطع الاثرية الى منطقة بغداد الجديدة من محافظة واسط كي يقوم ببيعها بمعية المتهم (ل . س) وفي حدود الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة ظهرا قمت بالاتصال بالمتهمين الا انه لم يتم الرد على اتصالي، وعند الساعة العاشرة مساءً اتصل المتهم (ل . س) واخبرني بان حصتي من عملية بيع القطع الاثرية موجودة لدى المتهم (ج . م). بعد ذلك قمت بالاتصال به لغرض اخذ حصتي وكان المكان المتفق عليه هو منطقة المشتل وخلال تواجدي في الشارع العام القي القبض علي من قبل القوات الامنية وقد تبين بان المتهمين المذكورين المشتركين معه القي القبض عليهما وبحوزتهم القطع الأثرية المضبوطة”.