ضبط قطع أثرية بإحدى السيطرات الأمنية في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة شرطة ميسان، الخميس، عن ضبط قطع آثارية مختلفة يراد تهريبها إلى محافظات أخرى.

وقال بيان القيادة ان مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية في ميسان تمكنت اثناء إجراء التفتيش من ضبط (6) قطع مختلفة الأنواع والاحجام من الآثار من بينها أحجار اثرية،مؤكدا إعتقال إثنين من حائزيها مع ضبط العجلة التي يستقلها الأشخاص.

واوضح البيان اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم إصولياً وإحالتهم إلى إحدى مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية .