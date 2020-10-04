ضبط عملية إخراج أموال من قاصة  دائرة بريد كربلاء لتشغيلها أيام العطل

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، عن تنفيذ ملاكاتها في مكتب تحقيق كربلاء عملية ضبط إخراج اموال من القاصة ايام العطل لغرض تشغيلها في دائرة البريد في المحافظة .

وقالت الدائرة في بيان وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الأحد ، إن “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل إلى دائرة بريد كربلاء ، قام بإجراء جرد مفاجئ للقاصة الخاصة بالدائرة “.

وأوضحت الدائرة بعد أن “أورد تقرير أحد فرق الرصد بقيام بعض الموظفين المسؤولين عن القاصة والحسابات بإخراج المبالغ الموجودة فيها أيام العطل لغرض تشغيلها”،

وبينت انه “بعد أن تمت عملية جرد القاصة وتدقيق أوليات الإيداع الخاصة بالقيود والسحب، ومستندات الإيداع بحضور مدير الدائرة المعنية وبعض الموظفين تبين وجود نقص بالمبالغ المودعة”.

واضاف البيان أن “عملية الجرد كشفت عن وجود مبالغ أخرى مسحوبة من أحد المصارف الحكومية بالمحافظة بموجب صك لم يتم ذكرها في كشف الحساب”، لافتة إلى أن “العمليـة أسفرت عن ضبط مسؤول القاصة الحصينة في المديرية”.