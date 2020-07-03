ضبط عشرة أطنان من البيض الفاسد وإتلافه غربي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، عن ضبط وإتلاف ( 10 ) أطنان من مادة بيض المائدة منتهي الصلاحية مخزونة في مخزن بعيد عن أنظار الرقابة الصحية غربي المحافظة.

وقال مدير شعبة الرقابة في قطاع الحر احمد ساجت العبودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) “تمكنت إحدى فرقنا الرقابية الصحية ، وأثناء قيامها بجولة تفتيشية مشتركة مع جهاز الأمن الوطني ، من ضبط كمية كبيرة تقدر بـ ( 10 ) أطنان من مادة بيض المائدة في مخزن مخفي عن الانظار في قضاء الحر 11 كم غربي المحافظة “.

وأضاف تم “غلق المخزن ، ومن ثم إتلاف المادة المصادرة في آليات ( كابسات ) بلدية القضاء تمهيداَ لنقلها الى مناطق الطمر الصحي ، وفق محضر رسمي بموجب نظام الأغذية رقم ( 4 ) لسنة 2011 وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وبحضور صاحب العلاقة “.