ضبط عجلتين  لتهريب النفط في كربلاء واعتقال سائقيها

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن مصدر أمني في شرطة نفط كربلاء ، مساء الاثنين ، عن ضبط عجلتين لتهريب النفط واعتقال سائقيها .

وقال المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفرزة امنية لمركز شرطة النفط في كربلاء ،اثناء قيامها بممارسة أمنية داخل المحافظة تمكنت من اعتقال سائقين لعجلتين محملتين بالمنتوج النفطي لغرض تهريبهما ، دون ذكر وجهة التهريب واسبابه “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال كانت بتوجيه مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته وتضييق الخناق عليهم “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلا الى الجهات القضائية لإكمال الاجراءات القانونية وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 “.