ضبط عجلة مدنية في كربلاء تحمل 20 مسدسا مع 40 كارتون عتاد

(المستقلة )/علي النصر الله/ .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء، مساء الثلاثاء، عن ضبط عجلة مدنية تحمل 20 مسدس و40 كارتون عتاد في احدى نقاط التفتيش ( السيطرات ) الشمالية واعتقال مالك العجلة .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “عجلة كشف المتفجرات في قاطع محور بغداد كربلاء الشمالي وضمن الاجراءات المتخذة لفحص الوافدين وتفتيش العجلات تمكنت من ضبط 20 مسدس و40 كارتون عتاد في عجلة مدنية واعتقال مالك العجلة “.

واضاف المصدر إن “قسم مكافحة المتفجرات المتواجد في نقاط التفتيش الخارجية صادر محتويات الاسلحة والاعتدة وأحال السائق الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه “.