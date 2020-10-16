ضبط عجلة في كربلاء بداخلها مخدرات وسلاح ناري

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن ضبط عجلة نوع سايبا في احدى نقاط التفتيش الخارجية  الشمالية محور  بغداد كربلاء ، وبالتعاون مع مفارز الاستخبارات  وشرطة الكلاب البوليسية ( K9  ) بداخلها مخدرات نوع كريستال وحبوب مخدرة وسلاح ناري واعتقال السائق .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “عملية الاعتقال استندت على معلومات استخبارية  ، وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وأضاف إن “المعتقل احيل الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه ، ومصادرة المضبوطات “.

 

 

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