ضبط عجلة في كربلاء بداخلها مخدرات وسلاح ناري

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن ضبط عجلة نوع سايبا في احدى نقاط التفتيش الخارجية الشمالية محور بغداد كربلاء ، وبالتعاون مع مفارز الاستخبارات وشرطة الكلاب البوليسية ( K9 ) بداخلها مخدرات نوع كريستال وحبوب مخدرة وسلاح ناري واعتقال السائق .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “عملية الاعتقال استندت على معلومات استخبارية ، وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وأضاف إن “المعتقل احيل الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه ، ومصادرة المضبوطات “.