ضبط طنين من المواد الغذائية التالفة في سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الخميس ، عن ضبط طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في اسواق قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في سوق الشيوخ ضبطت طنين من المواد الغذائية التالفة والفاشلة فيزياويا ، والتي اتلفت في منطقة الطمر الصحي “.

وتابع ان ” فرق الرقابة الصحية في القضاء نفذت حملة استباقية استعدادا لقدوم شهر رمضان ، لمتابعة المواد الغذائية في الاسواق من اجل سلامة المواطنين من الامراض الانتقالية والتسمم الغذائي “.