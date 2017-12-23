(المستقلة)… أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط ضابطين متلبسين بترويج تسجيل عجلة بصك مزور في بغداد، فيما بينت أنها ضبطت 6 مزورين ومعقبين بترويج معاملات بمستمسكات ووثائق مزورة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) إن “المفارز التفتيشية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط نقيبين اثنين في موقع تسجيل الحسينية المروري متلبسين بترويج تسجيل عجلة بصك مزور”، مؤكدة أنه “تم حجزهما على ذمة التحقيق معهما”.

واضافت الوزارة، أن “مفارز تفتيشية أخرى تمكنت من ضبط 3 مزورين، اثنان منهم في موقع تسجيل المركبات في التاجيات والثالت في موقع تسجيل مركبات الغزالية”، مشيرة الى أنهم “ضبطوا متلبسين بترويج معاملات مرورية بمستمسكات ووثائق مزورة، وقد أوقفوا على ذمة قضيتهما للتحقيق معهما”.

وبينت الوزارة، أن “المفارز التفتيشية أيضاً وفي عمليات أخرى ضبطت 3 معقبين، اثنان منهم في موقع تسجيل الكاظمية المروري، والثالث في موقع تسجيل التاجيات، وضبطتهم متلبسين بترويج معاملات مرورية لا تعود لهم بصلة قانونية، كانوا يرومون ترويجها خلافاً للضوابط بالتواطؤ مع منتسبين منسوبين للمواقع المذكورة”، موضحة أن “المفارز التفتيشية نظمت محاضر ضبط ودونت افادة المتهمين وأوقفتهم للتحقيق معهم”.(النهاية)