ضبط شاحنة محملة بمادة البيض الفاسد في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفاد مصدر أمني في مديرية الشؤون الداخلية والامن في كربلاء ، مساء الاربعاء، إن “مفارز المديرية تمكنت من ضبط شاحنة كبيرة محملة بمادة البيض الفاسد ومنتهي الصلاحية واعتقال السائق “.

وقال المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الشاحنة والسائق والمضبوطات من مادة البيض ، تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه “.

وأضاف إن “عملية الضبط والاعتقال جاءت اثناء التفتيش الأمني الدقيق في أحدى نقاط التفتيش الامنية ( السيطرات ) الخارجية “.