ضبط سيارة تحمل مواد شديدة الانفجار غربي ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي عن ضبط سيارة تحمل عبوات ناسفة و مواد شديدة الانفجار نوع سي فور على الطريق السريع غربي المحافظة واعتقال سائقها .

وقال الوائلي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” دوريات شرطة السيطرات والطرق الخارجية المنتشرة على الطريق السريع الدولي تمكنت من ضبط سيارة اجرة صالون نوع ( مارك ) قادمة من طريق نيسمي طريق ( عباس الكردي ) باتجاه سيطرة فدك سابقا ، تحمل عبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار نوع سي فور “.

اشار الى ” اعتقال سائق السيارة البالغ من العمر 47 عاما ، وتفكيك السيارة من قبل مكافحة المتفجرات بالتعاون مع ادارة وتدريب الكلاب البوليسية “.

ولفت الى ” احالة المتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لاكمال التحقيق معه “.