ضبط رشى في سجلات التبليط في بلدية كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، عن تنفيذ ملاكاتها في مكتب تحقيق كربلاء عملية ضبط مخالفات رشى في سجل التبليط في مديرية البلديـة في المحافظة .

وقالت الدائرة في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الخميس ، تم ضبط أصل سجلات التبليط للأعوام (2017 -2020) في مديرية بلدية كربلاء ،

وأوضحت ، لوجود “مخالفات في سجل التبليط تمثلت بوجود تواطؤ بين أفراد بقسم الموارد البشريـة في المديرية مع المساحين ، بغية الحصول على رشى مقابل عدم تسجيل السعر الحقيقي للتبليط “.