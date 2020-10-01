ضبط رشى في سجلات التبليط في بلدية كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، عن تنفيذ ملاكاتها في مكتب تحقيق كربلاء عملية  ضبط  مخالفات رشى  في سجل التبليط في مديرية البلديـة في المحافظة .

وقالت الدائرة في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الخميس ،  تم ضبط أصل سجلات التبليط للأعوام (2017 -2020) في مديرية  بلدية كربلاء ،

وأوضحت ،  لوجود “مخالفات في سجل التبليط تمثلت بوجود تواطؤ بين أفراد بقسم الموارد البشريـة في المديرية مع المساحين ، بغية الحصول على رشى مقابل عدم تسجيل السعر الحقيقي للتبليط “.

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