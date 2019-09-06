ضبط خمسة اطنان من الطحين التالف في سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار عن ضبط خمسة اطنان من الطحين المنتهي الصلاحية في اسواق قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في سوق الشيوخ نفذت حملة رقابية مشتركة مع قسم الجريمة الاقتصادية المنظمة ومكتب الامن الوطني في اسواق القضاء اسفرت عن ضبط خمسة اطنان من الطحين الغير صالح للاستهلاك البشري “.

وذكر البيان ان ” المادة المضبوطة لوحظ عليها تغير في تركيبها وخواصها من رائحة ومظهر وتحتوي على يرقات وحشرات ، اضافة الى وجود حك وتبديل لتاريخ الانتاج والانتهاء “.