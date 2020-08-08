ضبط حاويتين محملتين بأسطوانات اطفاء ومعسل اركيلة ممنوع من الاستيراد

(المستقلة)… ضبطت هيئة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة حاويتين متروكتين داخل الحرم الكمركي.

وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه” بعد ورود معلومات مؤكدة تم على إثرها تشكيل لجنة لكشف ما بداخلها وبعد فتح الحاوية الاولى من قبل اللجنة تبين صحة المعلومات الواردة واحتوائها على (مواد اطفاء، واسطوانات اطفاء) متروكة منذ عام 2017 وعائديتها إلى وزارة الشباب والرياضة وتعد ذلك أموالا متروكة لعدم إنجاز معاملتها الكمركية”.

واضافت أما “الحاوية الثانية بداخلها مادة (معسل اراكيل) الممنوع من الاستيراد، وتم ختم الحاوية بالختم الكمركي من قبل لجنة الكشف لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.(النهاية)