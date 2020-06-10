ضبط ثمانية أطنان مادة بيض التفقيس موردة من دولة يحظر الاستيراد منها 

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن ضبط ( 8 ) أطنان من مادة بيض التفقيس موردة من دولة بلغاريا التي يحظر الاستيراد منها الى العراق كونها من الدول الموبوءة بأنفلونزا الطيور .

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية الدكتور كرار العباسي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” إحدى المفارز الرقابية الصحية المتواجدة في سيطرة ( 53 ) ، محور ( بابل _ كربلاء ) ، تمكنت بإسناد مديرية الجريمة المنظمة ، من ضبط كمية كبيرة تقدر بـ ( 8 ) أطنان من مادة بيض التفقيس موردة من إحدى الدول الموبوءة بأنفلونزا الطيور لحساب أحد أصحاب حقول الدواجن في المحافظة “.

وأوضح بعد “التأكد من الأوراق الثبوتية ، تبين إن المادة موردة من بلغاريا ، وهي من بين ( 30 ) دولة يحظر منها استيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمُجمدة والجارحة والزينة ” ، فضلاً عن ” البيض بنوعيه المائدة والتفقيس وريش الطيور ومنع دخولها للمحافظات العراقية “.

وأضاف إن ” ضبط أطنان البيض ، جاء وفقاً لقرار سابق صادر بهذا الشأن من اللجنة العليا لمرض إنفلونزا الطيور في مجلس الوزراء ، القاضي أيضا بحجز الكمية ومصادرتها وإتلافها حال ضبطها حفاظاً على صحة المواطنين “.

وأشار العباسي الى إن “الشحنة كانت معبأة في (320) كارتون ، سعة الواحد منها ( 360 ) بيضة “، وأنه تم إتلاف المادة في مناطق الطمر الصحي ، وبحضور صاحب العلاقة ” .