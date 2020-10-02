ضبط بضائع دجاج حي وأعلاف منشأ صيني  بشهادات مزورة 

المستقلة / علي النصر الله / .. أفادت شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن القوات الامنية في نقاط التفتيش الخارجية تمكنت من ضبط خلال التفتيش الدقيق على ثلاث عجلات محملة بضائع مخالفة لشروط السلامة و بوثائق مزورة .

وبينت إن “العجلات الثلاث محملة ببضائع ضمت دجاج حي ، وأعلاف منشأ صيني و 480 علبة من مادة زيت المحركات .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “العجلات الثلاث مع سائقيها ، تم أحالتهم الى مفارز الأمن الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم “.