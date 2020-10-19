ضبط اكثر من نصف كيلو كريستال بحوزة ثلاثة متاجرين في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..ضبطت مكافحة المخدرات في شرطة ذي قار ، اليوم الاثنين ، اكثر من نصف كيلو غرام من مادة الكريستال بحوزة ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة .

وذكر بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من ضبط اكثر من نصف كيلو غرام من مادة الكريستال وقاروة تعاطي بحوزة ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة “.

واشار الى ان ” عملية الضبط والاعتقال جرت بعد التحري وجمع المعلومات ، ومراقبة منازل المتهمين “.

ونوه الى ” اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم ، وتوقيفهم وفق المادة 28 من قانون العقوبات العراقي “

قد يعجبك ايضا
اخبار

إقامة ورشة العمل الافتراضية “شباب العراق: ريادةٌ في الحوار والاستقرار” في…

اخبار

الكعبي يطالب بالتحقق من الممتلكات والمزارع العراقية في دول العالم

اخبار

اتجاهات الطعن بدستورية قانون انتخابات مجلس النواب

اخبار

محمود ياسين سجل القرآن الكريم كاملا بصوته وأوصى بإذاعته بعد وفاته

التعليقات مغلقة.