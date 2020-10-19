ضبط اكثر من نصف كيلو كريستال بحوزة ثلاثة متاجرين في ذي قار

ضبط اكثر من نصف كيلو كريستال بحوزة ثلاثة متاجرين في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..ضبطت مكافحة المخدرات في شرطة ذي قار ، اليوم الاثنين ، اكثر من نصف كيلو غرام من مادة الكريستال بحوزة ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة .

وذكر بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من ضبط اكثر من نصف كيلو غرام من مادة الكريستال وقاروة تعاطي بحوزة ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة “.

واشار الى ان ” عملية الضبط والاعتقال جرت بعد التحري وجمع المعلومات ، ومراقبة منازل المتهمين “.

ونوه الى ” اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم ، وتوقيفهم وفق المادة 28 من قانون العقوبات العراقي “