ضبط أكبر عملية تهريب مخدرات في بريطانيا بقيمة 2 مليار جنيه – فيديو

المستقلة/ اكتشفت الشرطة البريطانية مخدرات مهربة بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (ما يعادل أكثر من 2 مليار جنيه) ومخبأة داخل أكياس أرز وفي طريقها إلى داخل المملكة.

تم العثور على المخدرات في أكياس أرز محملة داخل سفينة حاويات في ميناء فيليكسستو، بسوفولك أمس.

وصرحت الوكالة البريطانية الوطنية لمكافحة المخدرات بأن الـ1196 كيلوجرامًا من مشتقات الهيروين والمورفين تصل قيمتها إلى حوالي 21 مليون جنيه إسترليني عند تجار الجملة الموزعين للمخدرات، وأكثر من 120 مليون جنيه إسترليني على مستوى مروجيها.

A massive haul of potentially deadly Class A drugs has been stopped from hitting UK streets after an international operation led by the NCA.

Read more ➡️ https://t.co/ACegBQokn2 pic.twitter.com/c44MPzdf2S

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) September 18, 2020