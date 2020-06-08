ضاحي خلفان يدعو العرب إلى “غزو” دولة قطر

دعا نائب قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، العرب إلى “غزو” دولة قطر، والإطاحة بالحكم هناك، وتسليمه “لمن يستحق”، وإبرام مصالحة مع إسرائيل، في سبيل إنهاء مشاكل المنطقة.

وفي صفحته على “تويتر” نشر خلفان عددا من التغريدات المثيرة للجدل، مع دخول الحصار على قطر عامه الرابع، وإصرار دول الحصار على شروطها لرفعه.

وتابع خلفان بأن قطر تسعى للإضرار بمصر، في إشارة غير مباشرة إلى الملف الليبي، وهزائم حفتر الذي زار القاهرة مؤخرا.

ولاقت تغريدات خلفان استهجانا واسعا، واستغرابا من إدارة موقع “تويتر” بخصوص نشر التغريدات التحريضية على حد وصفهم.