“ضاحي خلفان” يتهم نصر الله في تفجير بيروت

اتهم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط كبير من الضحايا والمصابين.

وربط خلفان، في عدة تغريدات نشرها على صفحته في “تويتر” بين التفجير وموعد النطق بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقال في إحداها ” إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري….فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله”، حسب تعبيره.

وقال في تغريدة أخرى “المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري… شغل عصابات”.

وفي ثالثة قال “طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد…. لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن”، وفق قوله.