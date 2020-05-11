ضابط امن يعتدي بالضرب على مراسل صحفي في كربلاء ويصادر معداته

(المستقلة)..اعتدى افراد من قوات مكافحة الشغب في كربلاء بالضرب، على مراسل قناة الوفاق جاسم الهميم وصادروا معداته، مساء اليوم الاثنين.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن منسقها في كربلاء قوله أن احد الضباط التابعين لقوات مكافحة الشغب في كربلاء، قام بضرب المراسل اثناء تغطيته للتظاهرات التي شهدتها المحافظة في اليومين الاخيرين، قرب مجسر الضريبة.

وأضاف ان القوات صادرت الهاتف المحمول الشخصي للمراسل، بعد ان طالبته بحذف المسجل في شريط الفيديو، ومغادرة ساحة الاحتجاجات على الفور.

وأعربت الجمعية عن قلقها من تكرار الاعتداءات على الكوادر الاعلامية، وتزايدها في الآونة الاخيرة من قبل القوات الامنية.

وطالبت القائد العام للقوات المسلحة والجهات المعنية في البلاد، باتخاذ اجراء سريع وفوري، ازاء الاعتداءات التي تطال الصحفيين، لإيقافها ووضع حد لها، لكونها تصدر من منتسبين امنين مهمتهم تنحصر بحماية المواطنين لا الاعتداء عليهم.