صيانه مشهد زفاف الملك في القاعة الحضرية

(المستقلة)..اعلن مدير قسم المختبر المركزي جعفر عويد حسن في دائرة المتاحف العامة احد تشكيلات هيئة الآثار و التراث بوزارة الثقافة و السياحة و الآثار عن إجراء الصيانة الوقائية العلاجية لمشهد زفاف الملك في القاعة الحضرية .

و قال عويد في تصريح صحفي اليوم ، أن الملاكات الفنية العاملة في المختبر المركزي اجرت الصيانة على المشهد في القاعة الحضرية وقامت بازالة الأتربة و الاملاح و التشققات و بعض الأجزاء المعرضة للسقوط فضلاً عن صيانة و ترميم الجدار و إضافة محاليل التقوية التي لا تؤثر على القطع الأثرية.

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و أكد أن العمل الخاص بالصيانة يقع ضمن المعايير الدولية وقد استمر ( ٤٥ ) يوماً .

يذكر أن المشهد عبارة عن مراسيم زواج الملك وهو لوح من حجر الكلس منقوش عليه بالنحت البارز افرزين الواحد فوق الآخر الافريز العلوي يمثل وجود أشخاص عازفين يحملون الدفوف و المزامير و الاخر يمثل وجود فروع حلزونية تخرج منها اوراق العنب ذات خمسة فصوص يتدلى منها العناقيد و وسط المشهد نسر باسط جناحيه و يقف على ورك حورية أو آلهة و أمامها امرأة أخرى تحمل بيدها دف و الآلهة ترفع يدها للمباركة والمشهد يتكون من ٣٣ قطعة.

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